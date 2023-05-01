Воробьёва (Малютина) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
18.07.1963
Дочь: Абрамовская Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Воробьёв Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1971
Сын: Воробьёв Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно