Воробьёва (Малютина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Малютина) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Малютин Алексей Михайлович

Мать: Малютина Мария Сегеевна

Рождение ребёнка
18.07.1963

Дочь: Абрамовская Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Воробьёв Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.1971

Сын: Воробьёв Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Геннадий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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