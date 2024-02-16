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Наумов Игнатий
Наумов Игнатий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Наумов Александр
Около 1890 г.р.
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец:
Наумов Александр
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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