Пшеничников Никонор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1903
Сын: Пшеничников Александр Никонорович
Мать ребёнка: Пшеничникова Мария
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Никоноровна
Мать ребёнка: Пшеничникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничников Василий Никонорович
Мать ребёнка: Пшеничникова Мария
Смерть
Неизвестно