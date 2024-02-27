Василий Антонов
Место рождения
Дата рождения01.03.1845 ст.
Дата смерти11.10.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845 ст.
Отец: Антон Абрамов
Мать: Меланья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Яковлева
Рождение ребёнка
22.07.1867 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Елизавета Яковлева
Рождение ребёнка
11.11.1869 ст.
Сын: Платон Васильев
Мать ребёнка: Елизавета Яковлева
Смерть
11.10.1873 ст.
От простуды