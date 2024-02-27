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Василий Антонов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.03.1845 ст.

Дата смерти

11.10.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845 ст.

Отец: Антон Абрамов

Мать: Меланья Васильева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Яковлева

Рождение ребёнка
22.07.1867 ст.

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Елизавета Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1869 ст.

Сын: Платон Васильев

Мать ребёнка: Елизавета Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
11.10.1873 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От простуды

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