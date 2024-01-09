Коротенко Зиновий Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстикова Валентина Зиновьевна
Мать ребёнка: Коротенко Анисья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Причина смерти: КОРОТЕНКО ЗИНОВИЙ ЗОТОВИЧ, рядовой. Род. в 1902. Призван Заельцовским РВК Новосибирска 5 сентября 1941.Пропал без вести в ноябре 1941г.