Коротенко Зиновий Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенко Зиновий Зотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстикова Валентина Зиновьевна

Мать ребёнка: Коротенко Анисья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротенко Анисья Петровна

Смерть
1941
Причина смерти: КОРОТЕНКО ЗИНОВИЙ ЗОТОВИЧ, рядовой. Род. в 1902. Призван Заельцовским РВК Новосибирска 5 сентября 1941.Пропал без вести в ноябре 1941г.
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