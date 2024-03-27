Насыров Мухаметжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Мухаметжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1892

Сын: Мухаметжанов Махмут

Мать ребёнка: Насырова Фатима

г.Москва ныне в доме рядом с метро Даниловская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова Файзя

Мать ребёнка: Насырова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров-Мухаметжанов Мансур

Мать ребёнка: Насырова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров-Мухаметжанов Умяр

Мать ребёнка: Насырова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Хусяин

Мать ребёнка: Насырова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Хасян

Мать ребёнка: Насырова Фатима

Смерть
Неизвестно
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