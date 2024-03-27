Насыров Мухаметжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1892
Сын: Мухаметжанов Махмут
Мать ребёнка: Насырова Фатима
г.Москва ныне в доме рядом с метро Даниловская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова Файзя
Мать ребёнка: Насырова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров-Мухаметжанов Мансур
Мать ребёнка: Насырова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров-Мухаметжанов Умяр
Мать ребёнка: Насырова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Хусяин
Мать ребёнка: Насырова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Хасян
Мать ребёнка: Насырова Фатима
Смерть
Неизвестно