Журавлев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Мария Павловна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Новгородова Александра Павловна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1929
Мать ребёнка: Журавлева Мария Матвеевна
Смерть
1956