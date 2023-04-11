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Журавлев Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Журавлев Иван Федорович

Мать: Журавлева Щукина Агриппина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Мария Павловна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Новгородова Александра Павловна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
06.09.1929

Сын: Журавлев Иван Павлович

Мать ребёнка: Журавлева Мария Матвеевна

Смерть
1956

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