Певцова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Певцов Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Певцова Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Певцов Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
1786 ст.
Отец ребёнка: Певцов Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
20.02.1791 ст.
Сын: Певцов Поликарп Григорьевич
Отец ребёнка: Певцов Григорий Харитонович
Смерть
Неизвестно