Певцова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певцова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певцов Григорий Харитонович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Певцов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Певцов Григорий Харитонович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Певцова Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Певцов Григорий Харитонович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Певцов Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Певцов Григорий Харитонович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
20.02.1791 ст.

Сын: Певцов Поликарп Григорьевич

Отец ребёнка: Певцов Григорий Харитонович

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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