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Минаева Кристина Игоревна
Минаева Кристина Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.2014
Пол
Женский
Отец
Федюкин Виктор Юрьевич
1984 г.р.
Мать
Федюкина Светлана Михайловна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2014
Отец:
Федюкин Виктор Юрьевич
Мать:
Федюкина Светлана Михайловна
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