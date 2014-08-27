Минаева Кристина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Кристина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2014

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2014

Отец: Федюкин Виктор Юрьевич

Мать: Федюкина Светлана Михайловна

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