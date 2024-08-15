Марья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Артемонов
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Андрей Артемонов
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Артемонов
Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно