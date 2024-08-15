Марья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Артемонов

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Андрей Артемонов

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Артемонов

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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