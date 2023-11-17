Петровская Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Петровский Евгений Иванович
Отец ребёнка: Петровский Иван Алексеевич
Воецкое, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Николай Иванович
Отец ребёнка: Петровский Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1923