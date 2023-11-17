Петровская Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1923

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Петровский Евгений Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Алексеевич

Воецкое, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Николай Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Иван Алексеевич

Смерть
До 1923
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