Балакина Фекла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Фекла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Фёдор Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1953

Дочь: Балакина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Балакин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.01.1961

Дочь: Балакина Мариана Васильевна

Отец ребёнка: Балакин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакин Влалимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Балакин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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