Балакина Фекла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
14.09.1953
Дочь: Балакина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Балакин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.01.1961
Дочь: Балакина Мариана Васильевна
Отец ребёнка: Балакин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балакин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балакин Влалимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Балакин Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно