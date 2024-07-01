Школьник Хана Давидовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школьник Эсфирь Давидовна
Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Школьник Леонид Давидович
Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович
Смерть
1952