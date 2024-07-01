Школьник Хана Давидовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Школьник Хана Давидовна

Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

OK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Школьник Эсфирь Давидовна

Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Школьник Нохм Давидович

Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Школьник Леонид Давидович

Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Школьник Наум Давидович

Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Школьник Хаим Давидович

Отец ребёнка: Школьник Давид Моркович

Смерть
1952

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