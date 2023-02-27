Рагозин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Рагозин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Крамская) Матрёна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Рагозина) Васса Хомутова
Мать ребёнка: (Крамская) Матрёна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Рагозина) Татьяна
Мать ребёнка: (Крамская) Матрёна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Рагозина) Елена
Мать ребёнка: (Крамская) Матрёна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Рагозина) Улита
Мать ребёнка: (Крамская) Матрёна
Место жительства
17.06.1794
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
ГАКО ф.184 оп.2 д.293 (1795)
Смерть
Неизвестно