Рагозин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Рагозин ?

Мать: (Старухина) Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Крамская) Матрёна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Рагозина) Васса Хомутова

Мать ребёнка: (Крамская) Матрёна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Рагозина) Татьяна

Мать ребёнка: (Крамская) Матрёна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Рагозина) Елена

Мать ребёнка: (Крамская) Матрёна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Рагозина) Улита

Мать ребёнка: (Крамская) Матрёна

Место жительства
17.06.1794
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
ГАКО ф.184 оп.2 д.293 (1795)
Смерть
Неизвестно

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