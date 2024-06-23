Серый Леонид Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Серый Леонид Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серая Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
27.12.2004

Сын: Серый Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Серая Ольга Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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