Серый Леонид Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серая Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
27.12.2004
Сын: Серый Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Серая Ольга Сергеевна
Смерть
Неизвестно