Павкевич Мирон Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павкевич Мирон Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павкевич Мирон

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павкевич Галина Мироновна

Мать ребёнка: Пидгородецкая Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
24.12.1964

Сын: Павкевич Владимир Миронович

Мать ребёнка: Пидгородецкая Надежда Николаевна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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