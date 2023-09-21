Павкевич Мирон Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павкевич Мирон
Мать: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павкевич Галина Мироновна
Мать ребёнка: Пидгородецкая Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
24.12.1964
Сын: Павкевич Владимир Миронович
Мать ребёнка: Пидгородецкая Надежда Николаевна
Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
Неизвестно