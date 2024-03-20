Петрик Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрик Клавдия Савельевна
Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1879
Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885
Дочь: Рыбинцева (Петрик) Надежда Савельевна
Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович
Рождение ребёнка
С 1886 по 1887
Дочь: Троякова (Петрик) Мария Савельевна
Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович
Рождение ребёнка
С 1888 по 1889
Дочь: Ляпкало (Петрик) Вера Савельевна
Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович