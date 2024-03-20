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Петрик Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрик Клавдия Савельевна

Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрик Савелий Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1879

Сын: Петрик Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович

Рождение ребёнка
С 1884 по 1885

Дочь: Рыбинцева (Петрик) Надежда Савельевна

Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович

Рождение ребёнка
С 1886 по 1887

Дочь: Троякова (Петрик) Мария Савельевна

Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович

Рождение ребёнка
С 1888 по 1889

Дочь: Ляпкало (Петрик) Вера Савельевна

Отец ребёнка: Петрик Савелий Иванович

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