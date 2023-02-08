Голиков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Петр

Мать ребёнка: Голикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Голикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Голикова) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Голикова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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