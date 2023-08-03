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Смирнова Анна Павловна

Место рождения

Ленинградская обл. (Псковская ) Гдовский район, д. Язбы

Дата рождения

Вычислено 1989

Дата смерти

13.08.1983

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
13.08.1983
В этот день бабушка сходила ко всем своим дочкам:Нина,Рая. Она всегда ходила пешком. Привычка с детства. Последняя была моя мамочка (на работе). Они поговорили и бабушка пошла домой.И вдруг мамочка с... Показать все
Рождение
Вычислено 1989

Отец: Смирнов Павел

Мать: не указана

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