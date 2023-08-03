Смирнова Анна Павловна
Место рожденияЛенинградская обл. (Псковская ) Гдовский район, д. Язбы
Дата рожденияВычислено 1989
Дата смерти13.08.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Смерть
13.08.1983
В этот день бабушка сходила ко всем своим дочкам:Нина,Рая. Она всегда ходила пешком. Привычка с детства. Последняя была моя мамочка (на работе). Они поговорили и бабушка пошла домой.И вдруг мамочка с... Показать все
Рождение
Вычислено 1989
Отец: Смирнов Павел
Мать: не указана