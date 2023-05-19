Торвиева Матровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Торвиева Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Торвиев Ларион Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Торвиев Ларион Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Торвиева Агрипина Ларионовна
Отец ребёнка: Торвиев Ларион Никифорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно