Селезнев Семен Петрович
мужской, родился 11.07.1840, Бердянск
умер Неизвестно
ОтецСелезнев Петр ФедоровичДо 1790 г.р.
МатьСелезнева (Путятина) Домникия АндреевнаДо 1817 г.р.
Супруги
(Селезнев) Варвара ФедоровнаДо 1853 г.р.
Дети
(Селезнев Селезнева) Агафья Семеновна06.02.1879 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Курилова (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна
Мать ребёнка: (Селезнев) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
06.02.1879
Дочь: (Селезнев Селезнева) Агафья Семеновна
Мать ребёнка: (Селезнев) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
14.04.1880
Дочь: (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна
Мать ребёнка: (Селезнев) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1883
Дочь: (Селезнев Селезнева) Дарья Семеновна
Мать ребёнка: (Селезнев) Варвара Федоровна
Смерть
Неизвестно