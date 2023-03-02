Селезнев Семен Петрович 11.07.1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнев Семен Петрович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 11.07.1840, Бердянск

умер Неизвестно

Отец
Селезнев Петр ФедоровичДо 1790 г.р.
Мать
Селезнева (Путятина) Домникия АндреевнаДо 1817 г.р.
Супруги
(Селезнев) Варвара ФедоровнаДо 1853 г.р.
Дети
Курилова (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна1873 г.р.
(Селезнев Селезнева) Агафья Семеновна06.02.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1840

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Селезнева (Путятина) Домникия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Селезнев) Варвара Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно

Военнослужащий

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Курилова (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна

Мать ребёнка: (Селезнев) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
06.02.1879

Дочь: (Селезнев Селезнева) Агафья Семеновна

Мать ребёнка: (Селезнев) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна

Мать ребёнка: (Селезнев) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
14.03.1883

Дочь: (Селезнев Селезнева) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: (Селезнев) Варвара Федоровна

Смерть
Неизвестно

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