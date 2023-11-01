Меньшиков Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1858
Рождение ребёнка
07.07.1879
Дочь: Меньшикова Марина Матвеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Евгения Авдеевна
Рождение ребёнка
01.08.1880
Сын: Меньшиков Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Евгения Авдеевна
Рождение ребёнка
04.05.1904
Дочь: Меньшикова Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савватеевна
Рождение ребёнка
04.04.1907
Сын: Меньшиков Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савватеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно