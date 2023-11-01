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Меньшиков Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1858

Отец: Меньшиков Михаил Терентьевич

Мать: Меньшикова Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
07.07.1879

Дочь: Меньшикова Марина Матвеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Евгения Авдеевна

Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Меньшиков Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Евгения Авдеевна

Рождение ребёнка
04.05.1904

Дочь: Меньшикова Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савватеевна

Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Меньшиков Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савватеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Анна Савватеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Евгения Авдеевна

Смерть
Неизвестно
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