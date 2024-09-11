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Скворцов Никифор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

08.12.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Скворцов Данила Антонович

Мать: Скворцова (Дробышева) Прасковья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Меланья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Скворцова) Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Скворцова Меланья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Скворцова) Февронья Никифоровна

Мать ребёнка: Скворцова Меланья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Скворцов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Скворцова Меланья

Смерть
08.12.1877

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