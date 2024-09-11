Скворцов Никифор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти08.12.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скворцова Меланья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Скворцова) Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Скворцова Меланья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Скворцова) Февронья Никифоровна
Мать ребёнка: Скворцова Меланья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Скворцов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Скворцова Меланья
Смерть
08.12.1877