Булатова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Булатов Игнатий Афанасьев
Рождение ребёнка
25.10.1810
Отец ребёнка: Булатов Игнатий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Булатова) Стефанида Игнатьева
Отец ребёнка: Булатов Игнатий Афанасьев
Смерть
После 1834