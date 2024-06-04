Булатова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Ефимия

Булатова Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Игнатий Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Булатов Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Булатов Игнатий Афанасьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1810

Сын: Булатов Карп Игнатьев

Отец ребёнка: Булатов Игнатий Афанасьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Булатова) Стефанида Игнатьева

Отец ребёнка: Булатов Игнатий Афанасьев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.