Кирилл Мамонтов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кирилл Мамонтов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился Неизвестно, Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умер Неизвестно

Отец
Мамонт Иванов1824 г.р.
Мать
Марья Алексеева1828 г.р.
Супруги
Мамонтова Раиса Иванова1860 г.р.
Дети
Арсений Кириллов13.03.1890 г.р.
Павел Кириллов15.07.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонт Иванов

Мать: Марья Алексеева

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Раиса Иванова

Рождение ребёнка
13.03.1890

Сын: Арсений Кириллов

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
15.07.1891

Сын: Павел Кириллов

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
16.08.1892

Сын: Александр Кириллов

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Анна Кириллова

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
27.11.1896

Сын: Андрей Кириллов

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: Мария Кириллова

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
10.05.1899

Дочь: Ирина Кириллова

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
26.12.1901

Дочь: Юлия Кириллова

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
23.10.1903

Сын: Мамонтов Яков Кириллович

Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова

Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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