Кирилл Мамонтов
мужской, родился Неизвестно, Поповка, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умер Неизвестно
ОтецМамонт Иванов1824 г.р.
МатьМарья Алексеева1828 г.р.
Супруги
Мамонтова Раиса Иванова1860 г.р.
Дети
Арсений Кириллов13.03.1890 г.р.
Павел Кириллов15.07.1891 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамонт Иванов
Мать: Марья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1890
Сын: Арсений Кириллов
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
15.07.1891
Сын: Павел Кириллов
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1892
Сын: Александр Кириллов
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Анна Кириллова
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
27.11.1896
Сын: Андрей Кириллов
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: Мария Кириллова
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
10.05.1899
Дочь: Ирина Кириллова
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
26.12.1901
Дочь: Юлия Кириллова
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1903
Мать ребёнка: Мамонтова Раиса Иванова
Смерть
Неизвестно