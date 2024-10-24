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Ксения Анисимовна

Место рождения

Соколье, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколье, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
?.01.1810

Муж: Иван Васильевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.1820

Сын: Моисей Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1823

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1826

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.10.1828

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
До 1832

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