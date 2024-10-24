Ксения Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1810
Муж: Иван Васильевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1820
Сын: Моисей Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1823
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1826
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1828
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
До 1832