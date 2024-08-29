Габидуллина (Сладкова) Наталья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина (Сладкова) Наталья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1950

Дата смерти

25.02.1984

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1950

Отец: Сладков Фрол Андреевич

Мать: Ефросинина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.02.1984

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