Габидуллина (Сладкова) Наталья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1950
Дата смерти25.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1950
Отец: Сладков Фрол Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.02.1984