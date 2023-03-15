Пойлов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пойлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пойлова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пойлов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Пойлова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пойлова Пелагея
Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пойлова Пелагея
Смерть
Неизвестно