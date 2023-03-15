Пойлов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойлов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пойлов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Павел Филиппович

Мать ребёнка: Пойлова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Александр Филиппович

Мать ребёнка: Пойлова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Пойлова Пелагея

Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пойлова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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