Смагин Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Дочь: (Смагина) Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Смагина (Михайлова) Евдокия Парфеновна
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Мать ребёнка: Смагина (Михайлова) Евдокия Парфеновна
Смерть
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1757 году