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Смагин Григорий Яковлевич

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смагин Яков

Мать: Смагина (Невзорова) Аграфена Козьминична

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смагина (Михайлова) Евдокия Парфеновна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Дочь: (Смагина) Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Смагина (Михайлова) Евдокия Парфеновна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Смагин Абрам Григорьевич

Мать ребёнка: Смагина (Михайлова) Евдокия Парфеновна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Отдан в рекруты в 1757 году

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