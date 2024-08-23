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Петина Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петин Феодор Васильев

Рождение ребёнка
16.06.1895

Сын: Петин Евфимий Феодоров

Отец ребёнка: Петин Феодор Васильев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1899 ст.

Сын: Петин Константин Феодоров

Отец ребёнка: Петин Феодор Васильев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-16-1122-69
Смерть
Неизвестно

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