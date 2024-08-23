Петина Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1895
Отец ребёнка: Петин Феодор Васильев
Рождение ребёнка
10.06.1899 ст.
Сын: Петин Константин Феодоров
Отец ребёнка: Петин Феодор Васильев
173-16-1122-69
Смерть
Неизвестно