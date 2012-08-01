Канцер Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1943
Дата смерти01.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1976
Дочь: Канцер Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Канцер (Мазурова) Надежда Николаевна
Смерть
01.08.2012
Резекне, Rēzekne
Похоронен: https://cemety.lv/public/deceaseds/283268?type=deceased