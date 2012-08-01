Канцер Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канцер Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1943

Дата смерти

01.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИЦ
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канцер (Мазурова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1976

Дочь: Канцер Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Канцер (Мазурова) Надежда Николаевна

Смерть
01.08.2012
Резекне, Rēzekne
Похоронен: https://cemety.lv/public/deceaseds/283268?type=deceased

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