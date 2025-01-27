Смирнова Александра Ивановна До 1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова Александра Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась До 1895 ст.

умерла После 1903

Супруги
Смирнов Дмитрий ПавловичДо 1895 ст. г.р.
Дети
Смирнов Дмитрий Дмитриевич18.09.1895 ст. г.р.
Смирнов Василий Дмитриевич21.03.1897 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1895 ст.

Муж: Смирнов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
18.09.1895 ст.

Сын: Смирнов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 511

Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.

Сын: Смирнов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 644

Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.

Дочь: (Смирнова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович

Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 358

Рождение ребёнка
21.05.1900 ст.

Дочь: (Смирнова) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 823 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT9N?cat=752387&i=822

Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Сын: Смирнов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович

Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 56 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-J3BL?cat=752387&i=55

Восприемник
18.10.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

У Васильевой екатерины Васильевны https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-J3XR?cat=752387&i=79

Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.

Сын: Смирнов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович

Тульская губерния, плёнка 2008761, стр. 726

Смерть
После 1903

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