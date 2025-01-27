Смирнова Александра Ивановна
женский, родилась До 1895 ст.
умерла После 1903
Супруги
Смирнов Дмитрий ПавловичДо 1895 ст. г.р.
Дети
Смирнов Дмитрий Дмитриевич18.09.1895 ст. г.р.
Смирнов Василий Дмитриевич21.03.1897 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1895 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1895 ст.
Сын: Смирнов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.
Сын: Смирнов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.
Дочь: (Смирнова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
21.05.1900 ст.
Дочь: (Смирнова) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович
Восприемник
18.10.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.
Сын: Смирнов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Павлович
Смерть
После 1903