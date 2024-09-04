Подкопаев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкопаев Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подкопаев Федор Сергеевич

Мать: Подкопаева (Раковская) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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