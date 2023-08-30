Slycker Solomon Hirsh
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Slycker Jossel
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Slycker David Solomonovich
Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna
Рождение ребёнка
1919
Сын: Slycker Israel Benzion Benyamin
Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna