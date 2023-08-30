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Slycker Solomon Hirsh

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Slycker Jossel

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917

Сын: Slycker David Solomonovich

Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna

Рождение ребёнка
1919

Сын: Slycker Israel Benzion Benyamin

Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna

Рождение ребёнка
1922

Сын: Slycker Samuel Solomon

Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Slycker (Krom) Reveka Benyaminovna

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