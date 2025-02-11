Аграфена Семёнова 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1845, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Прасковья Дмитриева1813 г.р.
Отец
Семён Кузьмин1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Семён Кузьмин

Мать: Прасковья Дмитриева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

90

Смерть
Неизвестно

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