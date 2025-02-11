Аграфена Семёнова
женский, родилась 1845, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьПрасковья Дмитриева1813 г.р.
ОтецСемён Кузьмин1801 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Семён Кузьмин
Мать: Прасковья Дмитриева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно