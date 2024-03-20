Барбот-Де-Марни (Зеленцова) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рожденияс. Верхотурье
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Егорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Егорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Егорович
Рождение ребёнка
20.01.1807
Сын: Барбот-Де-Марни Николай Николаевич
Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Егорович
Томск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно