Барбот-Де-Марни (Зеленцова) Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбот-Де-Марни (Зеленцова) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Место рождения

с. Верхотурье

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Верхотурье
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Егорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Егорович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Егорович

Рождение ребёнка
20.01.1807

Сын: Барбот-Де-Марни Николай Николаевич

Отец ребёнка: Барбот-Де-Марни Николай Егорович

Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барбот-Де-Марни Николай Егорович

Смерть
Неизвестно
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