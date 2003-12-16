Юрина Дарья Павловна
Место рождения
Дата рождения16.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2003
Образование
С 01.09.2010 по ?.06.2021
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2022 по ?.06.2028
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Лечебный. Специальность: Врач-терапевт. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.