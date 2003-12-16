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Юрина Дарья Павловна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

16.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2003

Отец: Юрин Павел Владимирович

Мать: Сафронова Наталья Владимировна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.2010 по ?.06.2021
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2022 по ?.06.2028
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный медицинский университет. Факультет: Лечебный. Специальность: Врач-терапевт. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
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