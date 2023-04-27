Лиштван Антон
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870 или 1890
Сын: Лиштван Антон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Лиштван Стефан ( Степан) Феликсович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1920