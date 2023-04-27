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Лиштван Антон

Место рождения

Пастовай, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1870 или 1890 г.р.
После 1870 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Пастовай, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1870 или 1890

Сын: Лиштван Антон

Мать ребёнка: не указана

Пастовай, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Лиштван Стефан ( Степан) Феликсович

Мать ребёнка: не указана

Пастовай, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Около 1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пастовай, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Смерть
После 1920

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