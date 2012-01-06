Pempuś Robert — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pempuś Robert

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Место рождения

Бытом

Дата рождения

24.01.1960

Дата смерти

06.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.2012
Похороны
Неизвестно
Cmentarz Komunalny Północny
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