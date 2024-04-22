Коротких Дмитрий Родионович
Место рождения
Дата рождения11.05.1883
Дата смерти19.06.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
11.05.1883
Запись №38 с.Зыково. Вятская губерния Нолинский уезд Зыковская волость поч.Поломский отставного солдата. Восприемник: Ясашно-Лудянского прихода поч.Буторина временно уволенный в запас армии солдат Сте... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Корзникова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Коротких Елизавета Александровна
Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Каирово №8. Восприемник: д.Апреловой кр-н Илия Родионов Коротких и д.Апреловой кр-кая жена Евдокия Михайлова Курбатова
Смерть
19.06.1958
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
отдел записи актов гражданского состояния г.Красноуфимск Свердловской области РФ от 20.06.1958г. Жил- Свердловская обл, Красноуфимский р-н, д.Соболя в 1942 году