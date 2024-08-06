Объедков Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Объедков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Куминова-Объедкова Людмила Константиновна
Рождение ребёнка
?.09.?
Сын: Объедков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Куминова-Объедкова Людмила Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1984
Дочь: Объедкова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Куминова-Объедкова Людмила Константиновна