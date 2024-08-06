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Объедков Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Объедков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Куминова-Объедкова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
?.09.?

Сын: Объедков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Куминова-Объедкова Людмила Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куминова-Объедкова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
09.06.1984

Дочь: Объедкова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Куминова-Объедкова Людмила Константиновна

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