Карп Захаров 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Карп Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1805, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Захар Ильин1775 г.р.
Супруги
Федосья Фёдорова1805 г.р.
Дети
Фёдор Карпов1819 г.р.
Иван Карпов перес1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Захар Ильин

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Фёдорова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Фёдор Карпов

Мать ребёнка: Федосья Фёдорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Карпов перес

Мать ребёнка: Федосья Фёдорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фёкла Карпова

Мать ребёнка: Федосья Фёдорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

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