Карп Захаров
мужской, родился 1805, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЗахар Ильин1775 г.р.
Супруги
Федосья Фёдорова1805 г.р.
Дети
Фёдор Карпов1819 г.р.
Иван Карпов перес1825 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Захар Ильин
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Фёдорова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Фёдор Карпов
Мать ребёнка: Федосья Фёдорова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Карпов перес
Мать ребёнка: Федосья Фёдорова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фёкла Карпова
Мать ребёнка: Федосья Фёдорова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно