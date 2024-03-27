Лотов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1871

Сын: Лотов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Лотов Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лотов Агрофена

Тобольская губ., Тарский уезд, Каргалинская вол., д. Ика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посохина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лотов Агрофена

Смерть
Неизвестно
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