Лотов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1871
Мать ребёнка: Лотов Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лотов Агрофена
Тобольская губ., Тарский уезд, Каргалинская вол., д. Ика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Посохина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лотов Агрофена
Смерть
Неизвестно