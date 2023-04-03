Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1817
Рождение ребёнка
26.12.1824
Дочь: Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
27.01.1827
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюхин Прокопий Сергеевич
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно