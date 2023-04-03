Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1817

Муж: Кирюхин Сергей Трофимов

Рождение ребёнка
26.12.1824

Дочь: Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.01.1827

Сын: Кирюхин Сидор Сергеевич

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Прокопий Сергеевич

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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