Попова (Чистякова) Галина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.09.1979
Рождение ребёнка
24.06.1980
Дочь: Попова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Русланович
Рождение ребёнка
09.01.1986
Отец ребёнка: Попов Владимир Русланович
Рождение ребёнка
25.10.1987
Дочь: Попова Полина Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Русланович