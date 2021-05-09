Попова (Чистякова) Галина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Чистякова) Галина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.09.1979

Муж: Попов Владимир Русланович

Рождение ребёнка
24.06.1980

Дочь: Попова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Русланович

Рождение ребёнка
09.01.1986

Сын: Попов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Русланович

Рождение ребёнка
25.10.1987

Дочь: Попова Полина Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Русланович

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