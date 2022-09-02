Афанасьев Олег Арсентьевич
Место рожденияПечора, Республика Коми
Дата рождения18.07.1956
Дата смерти02.09.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1956
Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.09.1979
Мать ребёнка: Афанасьева Нина Зигмундовна
Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Рождение ребёнка
13.09.1983
Сын: Афанасьев Валерий Олегович
Мать ребёнка: Афанасьева Нина Зигмундовна
Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2022
Ярославль