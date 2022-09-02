Афанасьев Олег Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Олег Арсентьевич

Афанасьев Олег Арсентьевич

avatar

Место рождения

Печора, Республика Коми

Дата рождения

18.07.1956

Дата смерти

02.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1956

Отец: Афанасьев Арсентий Сергеевич

Мать: Афанасьева Александра Ивановна

Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.09.1979

Сын: Афанасьев Павел Олегович

Мать ребёнка: Афанасьева Нина Зигмундовна

Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Рождение ребёнка
13.09.1983

Сын: Афанасьев Валерий Олегович

Мать ребёнка: Афанасьева Нина Зигмундовна

Республика Коми, Княжпогостский район, поселок Тракт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Нина Зигмундовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Нина Зигмундовна

Смерть
02.09.2022
Ярославль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close