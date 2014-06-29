Лутфуллин Зиннур Кашбуллинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутфуллин Зиннур Кашбуллинович

Место рождения

с.Новоюмашево, Шаранский район, БАССР

Дата рождения

05.12.1943

Дата смерти

29.06.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новоюмашево, Шаранский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.2014
г.Оренбург, Оренбургская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РФ
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