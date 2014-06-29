Лутфуллин Зиннур Кашбуллинович
Место рожденияс.Новоюмашево, Шаранский район, БАССР
Дата рождения05.12.1943
Дата смерти29.06.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2014
г.Оренбург, Оренбургская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РФ