Русакова Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусакова Вера Егоровна

Русакова Вера Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Русаков Егор Афанастевич

Мать: Русакова Евдокия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close