Красильникова (Кирьякова) Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1906
Дата смерти28.04.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1906
Отец: Кирьяков Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1932
Рождение ребёнка
08.02.1936
Рождение ребёнка
26.07.1939
Смерть
28.04.1984
Семенов, Семеновский, Нижегородская область