Красильникова (Кирьякова) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Кирьякова) Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1906

Дата смерти

28.04.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1906

Отец: Кирьяков Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Иосиф Титович

Рождение ребёнка
19.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Иосиф Титович

Рождение ребёнка
08.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Иосиф Титович

Рождение ребёнка
26.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Иосиф Титович

Смерть
28.04.1984
Семенов, Семеновский, Нижегородская область

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