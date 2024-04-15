Головченко Юлиания Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1891 ст.
Дочь: Головченко Ефросиния Никитична
Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович
Рождение ребёнка
16.01.1894 ст.
Сын: Головченко Афанасий Никитич
Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович
Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.
Дочь: Головченко Степанида Никитична
Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YY-C?i=976&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.12.1896 ст.
Сын: Головченко Даниил Никитич
Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DK-T?i=227&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
?.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович
Рождение ребёнка
12.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-3?i=373&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно