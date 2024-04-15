Головченко Юлиания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко Юлиания Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1891 ст.

Дочь: Головченко Ефросиния Никитична

Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.01.1894 ст.

Сын: Головченко Афанасий Никитич

Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.

Дочь: Головченко Степанида Никитична

Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YY-C?i=976&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.12.1896 ст.

Сын: Головченко Даниил Никитич

Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DK-T?i=227&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
?.10.1898 ст.

Сын: Головченко Яков Никитич

Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович

Рождение ребёнка
12.10.1900 ст.

Сын: Головченко Карп Никитич

Отец ребёнка: Головченко Никита Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-3?i=373&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головченко Никита Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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